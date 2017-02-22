يتطلع فريقا مان يونايتد الإنجليزي وشالكه الألماني إلى استغلال النتائج الجيدة التي حققاها ذهابا في دور الـ 32 لمسابقة الدوري الأوروبي من أجل العبور دون عناء كبير إلى دور الستة عشر عبر الإياب.

ويحل «المان» ضيفا على سانت ايتيان الفرنسي اليوم بعدما حقق الفوز 3-0 على ملعبه ذهابا بفضل الأهداف الثلاثة (هاتريك) التي سجلها المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ورغم النتيجة الجيدة التي حققها اليونايتد بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو ذهابا، حذر الاسباني خوان ماتا نجم خط الوسط من الاستهانة بقوة الفريق الفرنسي.

وقال ماتا «أدينا عملا رائعا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوزنا بثلاثية الأسبوع الماضي، ولكن سانت ايتيان برهن أنه أفضل مما توحي به النتيجة».

ويخوض مان يونايتد المباراة واضعا بعض تركيزه في المباراة النهائية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي يخوضها يوم الأحد المقبل أمام ساوثمبتون.

ورغم هذا، قال ماتا ان تركيز الفريق يجب أن ينصب بأكمله على مباراة ايتيان، وأوضح «سيكون خطأ كبيرا منا أن نعتبر المواجهة محسومة.

عندما تتعامل مع شيء بجدية وتكافح في كل البطولات، تحتاج إلى أن تضاعف وتعدد جهودك وألا تفقد تركيزك»، وأضاف «عندما تكون لاعبا أكثر خبرة، تدرك ضرورة التفكير في مباراتك المقبلة فحسب. بخلاف هذا، سيكون خطأ. نثق بهذا».

ويفتقر مورينيو الى جهود لاعبه أندير هيريرا للإيقاف بسبب الإنذارات كما قد يفتقد جهود المدافع فيل جونز ولاعب الوسط المهاجم واين روني بسبب الإصابات.

كما يستضيف شالكه فريق بالوك سالونيكي اليوناني بعدما حقق فوزا كبيرا 3-0 في مباراة الذهاب خارج ملعبه.



وتجمع المباراة الثالثة، التي جرى تقديمها إلى اليوم، بين فنربخشة التركي وكراسنودار الروسي حيث يسعى الفريق التركي الى تعويض هزيمته 0-1 في مباراة الذهاب.