شدد البرازيلي أليكس ساندرو مدافع يوفنتوس الإيطالي على صعوبة مواجهة فريقه السابق بورتو البرتغالي.



وقال ساندرو، خلال تصريحاته لقناة ناديه الرسمية: «إذا كان هناك شيء يجب معرفته عن بورتو، فهو أن هذا الفريق يواصل القتال حتى النهاية».



وأضاف: «هم لن يجعلوا اللقاء يمر بسهولة، وبالأخص في معقلهم دراجاو، ويضم الفريق لاعبين مميزين على المستوى الفردي، ولا يستسلمون». وأوضح: «ما زلت أملك الكثير من الصداقات هناك، وأتمنى أن يحققوا لقب الدوري البرتغالي هذا الموسم، وتعلمت كيف أتأقلم مع الأجواء الأوروبية في بورتو».



وواصل ساندرو: «ستكون سعادة حقيقية بالعودة إلى هناك، ولكن مع صافرة البداية سيكون تركيزي بالكامل منصبا على تحقيق الفوز لفريقي يوفنتوس».