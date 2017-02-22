يدير الحكم الفرنسي كليمون توربان المباراة التي ستجمع بين إشبيلية الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، وفقا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم.

ولم يشارك توربان (34 عاما)، وهو أصغر حكم في فرنسا، في تحكيم أي مباراة بالسابق لإشبيلية أو ليستر.

وفي مرحلة المجموعات بالموسم الحالي، أدار الفرنسي مباريات بايرن ميونيخ-أتلتيكو مدريد (1-0) وبنفيكا-دينامو كييف (1-0) وروستوف-بي اس في آيندهوفن (2-2).

وسيكون توربان برفقة الحكمين المساعدين الفرنسيين جرينجوري ودانو.

كما تم اختيار الألماني فيليكس بريش لتحكيم المباراة بين بورتو ويوفنتوس.