كشفت وسائل الإعلام البرازيلية أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أقال روجيريو ميكيل، الذي فاز مع منتخب البلاد الأولمبي بذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2016 بريو دي جانيرو.

وشمل قرار الإقالة جميع أعضاء الجهاز الفني المعاون لميكيل، حسبما ذكرت صحيفة «أو جلوبو» البرازيلية.

وحلت البرازيل في المركز الخامس في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، التي اختتمت منافساتها في 11 الجاري بالإكوادور، لتغيب عن مونديال كوريا الجنوبية، الذي يقام في الفترة ما بين شهري مايو ويونيو المقبلين.

ويمثل قارة أميركا الجنوبية في مونديال الشباب بكوريا الجنوبية منتخبات أوروغواي، صاحبة لقب بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 عاما، والإكوادور والأرجنتين.

وقال ميكيل في بيان نشرته «أو جلوبو»: «رغم الانفصال غير المتوقع، سأخلد للراحة وأنا أعلم أنني قدمت أفضل ما لدي ولم أدخر جهدا».

وأضاف: «سأستمر في المضي قدما سعيدا بالمشاركة في تحقيق حلم الكثير من البرازيليين وهذا ما يدفعني لاستكمال عملي».

وقاد ميكيل المنتخب البرازيلي مع النجم نيمار دا سيلفا، لاعب برشلونة، إلى التتويج لأول مرة في تاريخها بلقب أولمبي في كرة القدم للرجال، بعدما فازت في المباراة النهائية لأولمبياد ريو 2016 على المنتخب الألماني بركلات الترجيح، حيث سجل نيمار هدف الفوز.

وكان ميكيل قد تولى المهمة الفنية للفريق الأولمبي للبرازيل قبيل انطلاق الأولمبياد، في ظل الاحباط الكبير، الذي كانت تعيشه الكرة البرازيلية عقب الإطاحة بكارلوس دونجا من منصب المدير الفني للمنتخب الأول، إثر خروج الفريق المبكر من بطولة كوبا أميركا المئوية.

وبعد أولمبياد ريو 2016، تقلد ميكيل منصب المدير الفني لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما، فيما تولى «تيتي» المهمة الفنية للفريق الأول.