أعلن نادي نيس الفرنسي انتهاء موسم هدافه الحسن بليا الذي تعرض لاصابة في الركبة اليمنى في 12 فبراير خلال المباراة مع رين (1-1) ضمن الدوري المحلي لكرة القدم.

وخضع الحسن بليا (23 عاما) لعملية معاينة في المكان الذي استوجب اجراء عملية له في اكتوبر 2015.

واوضح نيس «ان العملية تمت على ما يرام، لكن للأسف لن يستطيع بليا العودة الى الملاعب هذا الموسم».

وساهم بليا (11 هدفا) مع الايطالي ماريو بالوتيللي (9 اهداف) في تصدر نيس البطولة الفرنسية لمراحل عديدة قبل ان يتراجع الى المركز الثالث حاليا برصيد 56 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف موناكو المتصدر وبفارق الاهداف عن باريس سان جرمان الثاني وحامل اللقب.