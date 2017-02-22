عاود المهاجم الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري أمس التدريب مع مجموعة فريق بايرن ميونيخ بطل الدوري الالماني لكرة القدم، لأول مرة بعد غياب لعدة اسابيع بسبب الاصابة، وقد يعود قريبا الى المنافسات.

وشارك ريبيري (33 عاما) في قسم لا بأس به من الحصة التدريبية الصباحية بعد ان تدرب بمفرده اول من امس في يوم عطلة منحه النادي للاعبين الآخرين.

وألمح المدرب الايطالي للفريق البافاري كارلو انشيلوتي الى احتمال مشاركة ريبيري السبت المقبل في المباراة ضد هامبورغ، او على ابعد تقدير في ربع نهائي مسابقة الكأس ضد شالكه في الاول من مارس المقبل.

وأصيب ريبيري في فخذه الايمن خلال التدريب اواخر يناير الماضي بعد التحام مع زميله المدافع ماتس هوملس، وقد غاب عن المباراة التي فاز فيها بايرن على ارسنال الانجليزي 5-1 الاربعاء الماضي ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا.

وسبق لريبيري، احدى الركائز الاساسية التي لايزال يعتمد عليها انشيلوتي، ان غاب عن بايرن لمدة شهر في بداية الموسم الحالي بسبب الاصابة ايضا ما جعله يكتفي بخوض 8 مباريات فقط كأساسي من اصل 21 لفريقه في الدوري الالماني حتى الآن.