خرجت السلوفاكية دومينيكا تشيبولكوفا المصنفة ثالثة والتونسية انس جابر من المنافسة، وتأهلت البولندية انييسكا رادفانكسا الرابعة والبورتوريكية مونيكا بويغ الى الدور الثالث في دورة دبي الدولية للتنس البالغة جوائزها نحو 2.7 مليون دولار.

في الدور الثاني خسرت تشيبولكوفا التي اعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات السبع الاوليات الاخريات، امام الروسية ايكاترينا ماكاروفا 2-6 و6-4 و2-6، وجابر امام الصينية كيانغ وانغ 3-6 و1-6.

وكانت ماكاروفا هزمت تشيبولكوفا في الدور الثالث من بطولة استراليا المفتوحة، اول البطولات الاربع الكبرى نهاية يناير.

وتغلبت رادفانسكا على البلجيكية اليز مرتنز الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2، وبويغ حاملة ذهبية اولمبياد ريو دي جانيرو 2016 على الفرنسية كارولين غارسيا 6-1 و4-6 و6-2.

وتلعب رادفانسكا في الدور الثالث مع الاميركية كاثرين بيليس التي اقصت الالمانية لاورا سيغموند 7-5 و7-6 (7-3)، وبويغ مع احدى الالمانيتين انجيليك كيربر المصنفة اولى او منى بارثل.

وفي الدور الثاني ايضا، لم تكن الاسترالية المخضرمة سامانتا ستوسور افضل حالا من تشيبولكوفا وجابر، وخسرت بدورها امام الكرواتية المغمورة آنا كونيوه 4-6 و3-6.

وتغلبت الروسية ايلينا فسنينا الثامنة على اليابانية ميساكي دوي 6-2 و7-5.

وكانت الايطالية سارا ايراني احرزت لقب العام الماضي بفوزها على التشيكية بربورا ستريكوفا 6-0 و6-2، لكنها تغيب عن نسخة هذه السنة خلافا لوصيفتها التي اعفيت من الدور الاول رغم انها مصنفة تاسعة، وذلك بسبب خلو المركز السادس، وهي بدأت مشوارها ضد الصينية شواي بينغ المشاركة ببطاقة دعوة.