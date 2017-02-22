سيمثل النجم البرازيلي نيمار وفريقه برشلونة الإسباني أمام القضاء بعد رفض الاستئناف الأخير المقدم من قبلهما من أجل محاولة إسقاط تهمتي الغش والفساد عنهما في قضية انتقال اللاعب من سانتوس إلى النادي الكاتالوني عام 2013.

وتتعلق القضية بإخفاء القيمة الحقيقية لصفقة انتقال نيمار من سانتوس إلى برشلونة في العام 2013.

وحدد برشلونة قيمة انتقال نيمار إلى صفوفه بمبلغ 57.1 مليون يورو موزعة بنسبة 40 مليونا لعائلة اللاعب و17.1 مليونا لناديه سانتوس وصندوق الاستثمار (دي آي اس) الذي يملك 40% من حقوق اللاعب.

وبعد أن فتح القضاء الإسباني تحقيقا في الموضوع، تبين أن برشلونة وقع عقودا أخرى موازية مع سانتوس ليصل المبلغ الإجمالي إلى 83.8 مليون يورو.

وأقام صندوق «دي آي اس» شكوى بـ «الاحتيال والغش» ضد اللاعب ووالده والناديين (سانتوس وبرشلونة) والمسؤولين فيهما بعد ان حصل فقط على 6.8 ملايين يورو، أي 40% من المبلغ الذي حصل عليه سانتوس بحسب ادعاء الأخير وبرشلونة واللاعب وعائلته.

وأكدت المحكمة العليا الإسبانية أن سانتوس ووالدة نيمار والشركة التي يديرها والد اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاما يواجهون تهمة الاحتيال أيضا، مضيفة في بيان «سانتوس، برشلونة، نيمار، والدته نادين كونسالفيش وشركة «ان آند ان» وهي شركة العائلة، خسروا الاستئناف الذي تقدموا به لإسقاط تهمتي الغش والفساد».

ولا يمكن لأي من هذه الأطراف استئناف القرار الصادر عن المحكمة العليا.