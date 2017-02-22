أكد بايرن ميونيخ متصدر الترتيب وبطل الدوري الالماني لكرة القدم أمس ان اتحاد اللعبة لن يعاقب مدربه الإيطالي كارلو انشيلوتي بعد أن استمع اليه لتوضيح الحركة المسيئة التي وجهها بإصبعه الى جمهور هرتا برلين السبت الماضي.

وأوضح العملاق البافاري في بيان «بعد ان استمعت الى شهادة كارلو، قررت لجنة الرقابة التابعة للاتحاد اغلاق هذا الملف»، مشيرا الى ان انشيلوتي «سيتبرع بمبلغ 5 آلاف يورو لصندوق الاتحاد بسبب هذه الحركة» التي كانت رد فعل على قيام جمهور هرتا برلين بالبصق على المدرب الايطالي.

ودعم مسؤولو بايرن بشكل مطلق المدرب الذي يعتبر احد رموز اللعب النظيف في عالم كرة القدم المضطرب.

وأوضح النادي أيضا «وجدنا وتفهمنا ان رد فعل إنسانيا قاد كارلو انشيلوتي الى القيام بهذه الحركة للرد على الاعتداء الدنيء عليه».