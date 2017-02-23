دخل لقاء مان سيتي وموناكو تاريخ دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما نجح النادي الإنجليزي في تحويل تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلى فوز بالخمسة في مباراة مثيرة لم تتوقف الكرة خلالها ولو لثوان قليلة.

اللقاء أصبح هو الأكثر غزارة تهديفية في لقاءات الذهاب بأدوار خروج المغلوب كلها عبر تاريخ البطولة الأوروبية، حيث لم يشهد من قبل اي لقاء من لقاءات الذهاب في اي دور تسجيل 8 أهداف من قبل كلا الفريقين.

وكانت النسخة الحالية من المسابقة قد شهدت أيضا تحطيم رقم قياسي آخر بعدما أصبح لقاء بوروسيا دورتموند وليجيا وارسو في دور المجموعات هو الأكثر تهديفا في البطولة عبر تاريخها، حيث انتهى اللقاء وقتها بفوز الفريق الألماني على نظيره الپولندي بنتيجة 8-4.