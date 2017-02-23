بعد مساهمته في الفوز الذي حققه فريقه على حساب باير ليفركوزن برباعية، أصبح غريزمان أفضل هداف لأتلتيكو مدريد في تاريخ دوري الأبطال بواقع 13 هدفا متجاوزا أسطورة الفريق ومدرب منتخب إسبانيا الراحل أراغونيس صاحب الـ 12 هدفا.

كما أفصح غريزمان عن سبب اعتراضه على قرار المدير الفني للفريق دييغو سيميوني بتغيير كيفن غاميرو ومشاركة توماس بارتي بدلا منه.

وأظهرت الكاميرات لقطة اعتراض غريزمان على مدربه، حيث قال بحماس أثناء التغيير «لا لا هو الأفضل، هو الأفضل»، وفقا لصحيفة «ماركا» الإسبانية. وتابع: غاميرو كان يساعدنا كثيرا بتحركاته بشكل قطري، لكن الأمر متروك للمدرب سيميوني.