استطاع الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي أن يسجل هدفين خلال لقاء فريقه أمام مووناكو في ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال ليصل بذلك لهدفه الـ 27 بالمسابقة القارية الام ويكون ثالث أفضل هدافي أميركا الجنوبية في البطولة خلف مواطنه ليونيل ميسي 93 والبرازيلي كاكا.
ومنذ قدومه إلى السيتي و«الكون» الأرجنتيني أغويرو يقدم أداء كبيرا مع الفريق الانجليزي، وقد استطاع أن يقوده لتحقيق الفوز على حساب موناكو أوروبيا ويصل بذلك لهدفه رقم 20 هذا الموسم ليكون بذلك قد سجل 20 هدفا وأكثر للموسم الرابع على التوالي بمختلف المسابقات.