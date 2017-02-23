يتطلع فريقا روما الإيطالي وليون الفرنسي إلى استغلال النتائج الجيدة التي حققاها ذهابا في دور الـ 32 لمسابقة الدوري الأوروبي من أجل العبور دون عناء كبير إلى دور الستة عشر عبر مباريات الإياب.

ويستضيف روما فريق فياريال الاسباني الذي خسر 0-4 على ملعبه ذهابا كما يستضيف ليون الفرنسي فريق ألكمار الهولندي الذي خسر 1-4 على ملعبه ذهابا فيما يحل روستوف الروسي ضيفا على سبارتا براغ التشيكي علما بأن روستوف فاز 4-0 على ملعبه ذهابا.

ويستضيف توتنهام الإنجليزي فريق جينت البلجيكي الذي حقق الفوز 1-0 على ملعبه ذهابا.

ولم يسبق لتوتنهام أن خسر على ملعبه أمام أي فريق بلجيكي في الماضي.

ويتمسك أتلتيك بلباو الإسباني بالحذر الشديد في مباراته أمام مضيفه آبويل نيقوسيا القبرصي خاصة وأن بلباو حقق فوزا غير مطمئن 3-2 على ملعبه ذهابا فيما يلتقي أياكس الهولندي مع ليجيا وارسو الپولندي في مباراة متكافئة بعد انتهاء لقاء الذهاب بينهما بالتعادل السلبي في وارسو.

ويثق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني في قدرته على اجتياز عقبة مضيفه فيورنتينا الإيطالي رغم خسارة مونشنغلادباخ 0-1 على ملعبه ذهابا.

وقال يانيك فيسترجارد مدافع مونشنغلادباخ: «قدمنا أداء قويا في مباراة الذهاب ونحتاج إلى استكمال هذا الأداء... نحتاج لحيوية أكبر في الهجوم واستغلال الفرص. علينا التركيز أيضا في الدفاع وعدم إتاحة الفرصة أمام المنافس لصناعة الفرص».