توقع الإسباني بيب غوارديولا مدرب مان سيتي مباراة نارية على أرض موناكو الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري ابطال أوروبا بعد فوز فريقه 5-3 في مباراة مشوقة.

وشهدت مباراة ملعب «الاتحاد» مهرجانا تهديفيا وواحدة من اجمل مباريات دوري الأبطال هذا الموسم.

وفضحت أهداف موناكو الذي أهدر ركلة جزاء ايضا، ثغرات دفاع سيتي، لكن بيب اقر بضرورة معالجتها قبل مواجهة ستاد «لويس الثاني». وقال غوارديولا: «سيهاجمون أكثر ويتعين علينا أن ندافع أفضل. لكننا سنحظى بفرصنا». وتابع: «سنسافر إلى موناكو لتسجيل أكبر عدد من الأهداف. لن ندافع هناك عن النتيجة التي حصلنا عليها».

ورأى مدرب برشلونة الإسباني السابق أنه «إذا لم نسجل هناك فسنخرج من البطولة».