احتفل لاعب فريق فالنسيا الدولي التشيلي فابيان أوريلانا بالتسجيل للمرة الثانية هذا الموسم في شباك الحارس كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية ان أوريلانا سجل في شباك الريال للمرة الثانية هذا الموسم ولكن المرتين كانتا مع فريقين مختلفين، حيث سجل بمرمى الفريق العاصمي وهو لاعب لسلتا فيغو.

وذكر حساب «ميستر شيب» الإسباني الشهير أن أوريلانا هو أول لاعب يسجل في مرمى ريال مدريد مرتين في موسم واحد رفقة فريقين مختلفين.

يذكر أن أوريلانا كان قد انتقل لصفوف فالنسيا في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق سلتا فيغو.