اسقط فالنسيا ضيفه ريال مدريد المتصدر 2-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة السادسة عشرة وأشعل الصراع على لقب الدوري الاسباني لكرة القدم.

وسجل الخفافيش هدفين مبكرين، الاول عبر الوافد الجديد الايطالي سيموني زازا في الدقيقة الخامسة حين تابع كرة من الشاب منير الحدادي لاعب برشلونة السابق، والثاني بواسطة التشيلي فابيان اريلانا في الدقيقة التاسعة اثر تمريرة من البرتغالي لويس ناني.

وقلص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق قبل نهاية الشوط الاول بدقيقة واحدة من متابعة رأسية اثر كرة من البرازيلي مارسيلو.

وفشل فريق العاصمة في الشوط الثاني من الخروج متعادلا على اقل تقدير، فتجمد رصيده عند 52 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط أمام برشلونة بطل الموسم الماضي، وثلاث نقاط عن اشبيلية الثالث.

وتأجلت مباراة فالنسيا والريال بسبب مشاركة الاخير في كأس العالم للأندية التي توج بطلا لها في ديسمبر الماضي في طوكيو.

ولريال مدريد مباراة مؤجلة ثانية مع سلتا فيغو كانت مقررة في الرابع من الشهر الجاري وتعذر اقامتها بسبب الرياح القوية التي الحقت ضررا بسقف ملعب بالايدوس.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد فوزه على نابولي الايطالي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا التي يحمل لقبها.

من جهته، ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر مؤقتا بعد ان رفع رصيده الى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الاهداف عن ملقة الثالث عشر.

ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 52 نقطة من 22 مباراة

2- برشلونة 51 من 23

3- اشبيلية 49 من 23

4- اتلتيكو مدريد 45 من 23