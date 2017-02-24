يواصل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد التفوق على أساطير النادي الملكي واحدا تلو الآخر، منذ أن انضم للفريق المدريدي عام 2009.

ووفقا لإحصائية نشرها «ميستر شيب» عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، فإن البرتغالي كريستيانو أصبح أكثر لاعب يسجل بالرأس في آخر 25 عاما مع الريال، حيث وصل «الدون» إلى الهدف رقم 44 بالرأس متفوقا على راؤول غونزاليس الذي سجل 43 هدفا فقط.

وسجل رونالدو هدف تقليص الفارق لريال مدريد في شباك فالنسيا بالدقيقة 44 من مجريات الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة مميزة من البرازيلي مارسيلو.

وبذلك رفع «الدون» رصيده إلى 15 هدفا في الليغا هذا الموسم، في المركز الرابع بلائحة الهدافين.

وبات قائد منتخب البرتغال أكثر مهاجم في الدوريات الأوروبية الكبيرة يسجل بضربات رأس منذ موسم 2012-2013 برصيد 30 هدفا، يليه الفرنسي جيرو مهاجم أرسنال الإنجليزي 24 هدفا، وأرتيز أدوريز قائد أتلتيك بلباو 23 هدفا.

أما الظهير الأيسر المميز للملكي مارسيلو فقد صنع الهدف رقم 17 لكريستيانو رونالدو، بينما يعتبر الفرنسي كريم بنزيمة أكثر من صنع الأهداف لكريستيانو برصيد 35 هدفا، يليه أوزيل 27 ثم غاريث بيل 24 وأخيرا دي ماريا 22 هدفا.

كما احتفل «صاروخ ماديرا» بذكرى مميزة خلال مباراة فريقه أمام فالنسيا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس في إحصائية لها، إلى أن هذا اللقاء هو رقم 700 للنجم البرتغالي طوال مسيرته مع الأندية، التي ارتدى خلالها قمصان 3 فرق هي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ثم مان يونايتد الإنجليزي، وأخيرا ريال مدريد اعتبارا من صيف 2009.

وفي إحصائية أخرى، أشارت شبكة «أوبتا» إلى أن كريستيانو نجح في تسجيل 7 أهداف خلال آخر 7 مباريات له أمام فريق الخفافيش.