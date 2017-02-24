يعتقد سامي خضيرة لاعب يوفنتوس الإيطالي أن فريقه يمكنه إنهاء انتظار دام 21 عاما والفوز ببطولة أوروبا للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك بعد الفوز 2-0 على مضيفه بورتو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال خضيرة رغم تأكيده أن المواجهة لم تحسم بعد وان لديه شعورا جيدا حول فرص يوفنتوس في الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 1996.

وقال لاعب الوسط الألماني لشبكة بي.تي سبورت التلفزيونية: «في بعض الأوقات يكون لديك شعور ما وفي هذا العام لدي شعور جيد للغاية لكن للأسف هناك سبعة أو ثمانية فرق لديها نفس الشعور».

وأضاف: «يجب علينا العمل والتقدم إلى الأمام بتركيز شديد وأعتقد أننا يمكننا الوصول إلى هدفنا».

ونقل يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي سيطرته المحلية إلى أوروبا وقدم أداء قويا أمام بورتو لينهي سلسلة بلا هزيمة استمرت 20 مباراة لصاحب الأرض على ملعبه.

لكن خضيرة يعتقد أنه من المبكر جدا الحديث عن حسم المواجهة.