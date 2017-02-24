يرى الإيطالي كلاودريو رانييري، المدير الفني لنادي ليستر سيتي، أن إشبيلية الإسباني يبقى المرشح الأبرز للتأهل لربع نهائي دوري الأبطال ولكنه سيحاول المرور للدور التالي، موضحا أن «الكبير لا يفوز دائما وهذا سر جمال كرة القدم».

وأكد الإيطالي أنهم سيحاولون تقديم أفضل ما لديهم على ملعبهم (كينج باور ستاديوم) خلال مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل، وأنهم إذا خسروا فسيكون لأن إشبيلية كان أفضل منهم.

وقال رانييري: «من الواضح أنهم المرشحون الأبرز للتأهل، فالنادي الأندلسي يمتلك لاعبين كبار وخبرات كبيرة ومدرب كبير، ولكننا أيضا يمكننا تقديم الكثير على الرغم من أن الأهم هو البريميير ليغ، وسنحاول قدر استطاعتنا تقديم شيئا إيجابيا في «التشامبيونز».

وأقر مدرب حامل لقب البريمييرليغ بأن الفريق الأندلسي «أفضل» من فريقه، ولكنه شدد على «المجهود الكبير» الذي بذله اللاعبون.