حقق إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو البرتغالي رقما تاريخيا خلال مباراة فريقه أمام يوفنتوس الإيطالي بملعب «دراجاو» ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

واحتفـــل «القـديس» كاسياس بخوض المباراة رقم 174 له في مختلف بطولات الأندية الأوروبية، ليعادل بذلك الرقم المسجل باسم باولو مالديني أسطورة فريق إيه سي ميلان الإيطالي.

وفي حالة مشاركة الحارس الإسباني المخضرم في مباراة العودة، سيكون أكثر لاعب مشاركة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على مدار التاريخ.

ويملك إيكر سيرة ذاتية قوية، توج خلالها بعدة ألقاب في القارة العجوز، أبرزها المشاركة في تتويج منتخب بلاده بكأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، فضلا عن لقب مونديال 2010، كما نال مع ناديه السابق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات أعوام 2000 و2002 و2014، والسوبر الأوروبي مرتين عامي 2002 و2014، و5 ألقاب لليغا، وغيرها من الإنجازات.