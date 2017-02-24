أعرب الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني لإشبيلية عن شعوره بالضيق رغم فوز فريقه بنتيجة (2-1) أمام ليستر سيتي، حيث يرى أنه كان بإمكان فريقه زيادة الغلة التهديفية لاسيما مع التفوق طيلة اللقاء، مؤكدا في الوقت ذاته أنه «سيبحث عن الفوز» في مباراة الإياب.

وقال «كنا الأفضل طيلة أحداث اللقاء، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف من خلال 10 فرص واضحة للتسجيل. المنافس لم يصل كثيرا لمرمانا، ولكنه سجل من التهديد الوحيد له. أعتقد أننا كنا نستحق نتيجة أكبر».

كما تطرق سامباولي للحديث عن غياب الفعالية الهجومية للفريق على الرغم من الفرص الكثيرة التي سنحت له، قائلا سنحت لنا فرص عديدة، كما تصدى القائم والعارضة لكرتين.

وحول مباراة الإياب، أكد أن الفوز في دوري الأبطال أمر مهم جدا بالنسبة لنا، ولكن السيئ في الأمر هو خوض مواجهة الإياب بهذا الفارق الضئيل بعد التفوق الكاسح.