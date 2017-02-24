نصح روي كين أسطورة مان يونايتد واين روني قائد الفريق حاليا بعدم الانتقال إلى الدوري الصيني، وضرورة مواصلة اللعب في أوروبا خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم روني كثيرا الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد أندية الصين قبل نهاية شهر فبراير الجاري موعد إغلاق باب الانتقالات هناك.

وقال روي كين: «يجب على روني ألا ينتقل إلى الصين، أعتقد أنه يمكن أن يلعب في الدوريات الأوروبية الكبرى، في إنجلترا، أو ألمانيا، أو إسبانيا، أو إيطاليا».

وأضاف «الانتقال إلى الصين يعد جنونا، هو يبلغ من العمر 31 عاما، وأعتقد أن لديه الكثير ليقدمه في أوروبا».