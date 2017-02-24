حجز مان يونايتد مقعده في الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» للمرة الاولى، وذلك بعد فوزه على ضيفه سانت ايتيان الفرنسي 1-0 على ملعب «جوفري غيشار» في اياب الدور الثاني.

وجدد «المان» الذي ودع المسابقة الموسم الماضي من الدور الثاني على يد مواطنه ليفربول، فوزه على مضيفه الفرنسي بعد ان تغلب عليه ذهابا ايضا بثلاثية نظيفة سجلها الهداف السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.

ويأمل يونايتد الذي لم يذق طعم الهزيمة في 16 مرحلة متتالية في الدوري المحلي وبلغ نهائي مسابقة كأس الرابطة وربع نهائي كأس انجلترا، ان يواصل حملته في هذه المسابقة بنجاح من اجل الفوز باللقب الوحيد الذي يغيب عن خزائنه.

ووجه يونايتد الضربة القاضية لآمال سانت ايتيان ببلوغ ثمن النهائي للمرة الاولى منذ 2009 حين انتهى مشواره على يد فيردر بريمن الالماني، منذ بداية اللقاء بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 17 عبر الارميني هنريك مخيتاريان الذي وصلته الكرة من الجهة اليسرى بعرضية لماتا، فتابعها لاعب بوروسيا دورتموند الالماني السابق على يسار الحارس.

وهذا الهدف الثالث في المباريات الست الاخيرة للاعب الارميني في جميع المسابقات، كما مرر خلال هذه السلسلة كرتين حاسمتين، الا ان فرحة مخيتاريان بالهدف لم تكتمل لانه اضطر لترك زملائه في الدقيقة 25 لمصلحة ماركوس راشفورد بسبب اصابة عضلية ولحق به مايكل كاريك الذي ترك مكانه لمصلحة الالماني باستيان شفاينشتايغر في الدقيقة 62 لإصابته في ربلة الساق.

وتأهل ايضا الى ثمن النهائي شالكه الالماني بتعادله مع ضيفه باوك سالونيكي اليوناني 1-1 على ملعب «فيلتنس ارينا» في غيلسنكيرشن.

وسجل النمساوي اليساندرو شوبف (23) هدف شالكه، والصربي ماتيا ناستازيتش (25 خطأ في مرماه) هدف باوك سالونيكي.

وبلغ كراسنودار الروسي ثمن النهائي للمرة الاولى في مشاركته الثالثة على التوالي، وذلك بتعادله مع مضيفه فنربغشه التركي 1-1.مخيتاريان اصطاد سانت إيتيان (رويترز)