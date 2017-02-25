حصل مان يونايتد الانجليزي على مواجهة سهلة في ثمن نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، اذ اوقعته القرعة التي سحبت أمس في نيون بمواجهة روستوف الروسي المتواضع.



لكن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو كان متخوفا بعد تأهله الى دور الـ16 على حساب سانت اتيان الفرنسي، اذ كشف انه لا يحبذ السفر لبلد بعيد، على غرار روسيا، بل لمدينة قريبة مثل ليون الفرنسية.



ويعتبر مان يونايتد الذي عجز عن التأهل الى مسابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، من ابرز المرشحين لاحراز لقب المسابقة.

وبرزت مواجهة ليون مع روما الايطالي، فيما سيشهد هذا الدور مواجهتين محليتين بين غنت وغنك البلجيكيين وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ الالمانيين.



وتأهل ليون الى هذا الدور بسهولة على حساب الكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، لكنه سيصطدم بفريق العاصمة الايطالية الذي يحتل راهنا المركز الثاني في "سيري أ".



وبعد اقصائه اتلتيك بلباو الاسباني القوي، وقع ابويل نيقوسيا القبرصي مع اندرلخت البلجيكي.

وتقام مباريات الذهاب والاياب في 9 و16 مارس المقبل.