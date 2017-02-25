حصل مان يونايتد الانجليزي على مواجهة سهلة في ثمن نهائي الدوري الاوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ»، إذ أوقعته القرعة التي سحبت أمس في نيون بمواجهة روستوف الروسي المتواضع.

لكن مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو كان متخوفا بعد تأهله الى دور الـ 16 على حساب سانت اتيان الفرنسي، إذ كشف انه لا يحبذ السفر لبلد بعيد، على غرار روسيا، بل لمدينة قريبة مثل ليون الفرنسية.

ويعتبر مان يونايتد الذي عجز عن التأهل الى مسابقة دوري ابطال أوروبا هذا الموسم، من ابرز المرشحين لإحراز لقب المسابقة.

وبرزت مواجهة ليون مع روما الايطالي، فيما سيشهد هذا الدور مواجهتين محليتين بين غنت وغنك البلجيكيين وشالكه وبوروسيا مونشنغلادباخ الالمانيين.

وتأهل ليون الى هذا الدور بسهولة على حساب الكمار الهولندي 11-2 بمجموع المباراتين، لكنه سيصطدم بفريق العاصمة الايطالية الذي يحتل راهنا المركز الثاني في «سيري أ».

وبعد اقصائه اتلتيك بلباو الاسباني القوي، وقع ابويل نيقوسيا القبرصي مع اندرلخت البلجيكي.

وتقام مباريات الذهاب والاياب في 9 و16 مارس المقبل.

فيما يأتي نتائج قرعة الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي لكرة القدم «يوروبا ليغ» التي سحبت في نيون:

سلتا فيغو (اسبانيا) - كراسنودار (روسيا)

ابويل (قبرص) - اندرلخت (بلجيكا)

شالكه (المانيا) - بوروسيا مونشنغلادباخ (المانيا)

ليون (فرنسا) - روما (ايطاليا)

روستوف (روسيا) - مان يونايتد (انجلترا)

اولمبياكوس (اليونان) - بشيكتاش (تركيا)

غنت (بلجيكا) - غنك (بلجيكا)

كوبنهاغن (الدنمارك) - اياكس امستردام (هولندا)