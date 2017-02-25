لا يعد الاسباني اندوني زوبيزاريتا المدير الرياضي لمرسيليا الفرنسي بـ «ظهور ميسي جديد»، مشيرا الى أن مشروعه مع النادي المتوسطي ليس مشابها لما قام به مع فريقه السابق برشلونة.

وتابع زوبيزاريتا مرسيليا مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما كان تحت قيادة رئيسه الجدلي السابق برنار تابي من ابرز الاندية الفرنسية والأوروبية.

وآنذاك أصبح الفريق الفرنسي الوحيد يحرز لقب دوري ابطال اوروبا عام 1993.

ويتذكر زوبيزاريتا الذي خاض اكثر من 300 مباراة مع برشلونة و126 مباراة مع منتخب اسبانيا بين 1985 و1998: «كان فريقا يملك روحا كبيرة، شغفا لكرة القدم، كنا نشعر بذلك».

هذا، ولايزال جمهور «فيلودروم» ينتظر نجما يعيده الى المنصات المحلية والاوروبية، من طراز ميسي خريج اكاديمية برشلونة: «نسأل دوما «متى سنجلب ميسي الجديد؟» لكن السؤال الجيد هو: عندما يظهر لاعب ذات مستوى رفيع، يجب ان نتخذ القرار، نعم أم لا (هل يجب ان يلعب)؟ عندما يقولون لي ان الوضع أسهل مع ميسي، ارد بأنه بعمر الخامسة عشرة كان ميسي صغيرا امام لاعبين أكبر من بنية صلبة.

يجب منح الفرصة، والثقة للاعبين الصغار.

في الحقيقة، اللاعب يقوم بتطوير موهبته، ونحن نقوم بتسهيل هذا الامر».