قال الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الثاني عالميا إن بطولة اكابولكو ستشهد عودته للمشاركة في بطولات اللاعبين المحترفين للتنس بعد إصابة في الكتف.

وحصل ديوكوفيتش على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة المقامة في المكسيك والتي تضم مجموعة من اللاعبين المميزين من بينهم رفائيل نادال وصيف بطل استراليا المفتوحة وميلوش راونيتش المصنف الرابع عالميا.

وقال اللاعب الصربي الحاصل على 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى على حسابه على تويتر «أخبار عظيمة.

ستشهدون عودتي إلى الملاعب في بطولة اكابولكو في الأسبوع المقبل.هل افتقدتموني؟».

ويكافح اللاعب الصربي البالغ عمره 29 عاما للعودة إلى مستواه بعد خسارة صدارة التصنيف العالمي لصالح البريطاني اندي موراي في نهاية الموسم الماضي وبعد فشله في الدفاع عن لقبه في بطولة استراليا المفتوحة بعد الهزيمة أمام الأوزبكي دينيس ايستومين في الدور الثاني في الشهر الماضي.