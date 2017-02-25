وضع النجم الانجليزي واين روني حدا للتقارير المتكررة خلال الفترة الماضية عن قرب مغادرته نادي مان يونايتد، مؤكدا بقاءه في صفوف «الشياطين الحمر».

وكانت تقارير صحافية بريطانية أفادت بأن وكيل اللاعب بول سترتفورد زار الصين وأجرى مباحثات مع بعض الاندية المهتمة بضم اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، وبإغراءات مالية كبرى كتلك التي ساهمت في جذب نجوم كبار الى الاندية الصينية مؤخرا.

واصدر روني الخميس بيانا جاء فيه «رغم الاهتمام الذي أظهرته أندية اخرى وأنا ممتن لذلك، فإنني أريد أن أضع حدا لكل التكهنات التي صدرت مؤخرا لأؤكد بقائي في صفوف مان يونايتد».

وأضاف «آمل ان أساهم بشكل كبير في مساعدة الفريق في كفاحه على اربع جبهات»، في إشارة الى الدوري الانجليزي الممتاز وكأس انجلترا وكأس الرابطة المحلية والدوري الاوروبي «يوروبا ليغ».