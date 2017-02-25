أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أمس أن لاعبه الفرنسي رافائيل فاران يعاني من «إصابة عضلية من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية بالفخذ الأيسر».

وتعرض لاعب وسط ريال مدريد لهذه الإصابة أثناء هزيمة فريقه أمام فالنسيا على ملعب ميستايا بالدوري الإسباني.

وخضع فاران لكشف بأشعة الرنين المغناطيسي للتأكد من مدى خطورة الإصابة، وتبين أنه يعاني من إصابة عضلية من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية بالفخذ الأيسر، الأمر الذي سيتسبب في غيابه عن الملاعب بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، على حسب استجابته للعلاج.

وبذلك، سيغيب فاران عن مواجهة نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المقررة في السابع من مارس المقبل، ومباريات الليغا أمام فياريال ولاس بالماس.