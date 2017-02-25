تبدو الفرصة سانحة أمام يوفنتوس للاقتراب من لقبه السادس على التوالي عندما يواجه ضيفه المتواضع امبولي اليوم في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويدخل يوفنتوس مباراته مع امبولي القابع في المركز السابع عشر لكن بفارق 8 نقاط عن منطقة الخطر، بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الثمين الذي حققه الاربعاء الماضي في معقل بورتو البرتغالي في ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبدا اليغري الذي قاد ميلان الى لقبه الأخير في الدوري عام 2011 قبل ان يتركه عام 2004 للالتحاق بيوفنتوس خلفا لكونتي المنتقل الى المنتخب الوطني حينها، عازما على تكرار سيناريو الموسم الماضي وإحراز الثنائية المحلية، كما المنافسة على لقب دوري الأبطال الذي يغيب عن «السيدة العجوز» منذ 1996.

وفي ظل الفارق المريح ليوفنتوس في الصدارة، يبدو الصراع محتدما على المركز الثاني المؤهل مباشرة الى دوري الأبطال بين روما ونابولي الذي يخوض ايضا مباراة صعبة على ارضه ضد اتالانتا، صاحب المركز الخامس الذي لم يذق طعم الهزيمة سوى مرة واحدة في المراحل التسع الأخيرة، ما جعله يقف على المستوى نفسه من انتر ميلان الرابع وعلى بعد 6 نقاط عن مضيفه الجنوبي.

ألمانيا

يستضيف بايرن ميونيخ المتصدر وبطل المواسم الاربعة الماضية هامبورغ الذي يكافح لتجنب الهبوط في المرحلة الثانية والعشرين من بطولة ألمانيا، ساعيا الى إبقاء فارق النقاط الخمس عن لايبزيغ الثاني على أقل تقدير.

ويخوض لايبزيغ بدوره اختبارا لا يخلو من صعوبة ضد ضيفه كولن السابع الذي يحتفظ بفرصته في انتزاع إحدى البطاقات الأوروبية.

يتصدر بايرن ميونيخ برصيد 50 نقطة، بفارق خمس نقاط أمام لايبزيغ، ويأتي بوروسيا دورتموند ثالثا وله 37 نقطة، بفارق الأهداف أمام هوفنهايم.

ويسعى لايبزيغ مفاجأة الموسم الى مواصلة الضغط على بايرن لكنه يواجه اختبارا صعبا مع ضيفه كولن السابع برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة خلف هرتا برلين صاحب المركز السادس المؤهل للمشاركة في ملحق يوروبا ليغ.

ويحل دورتموند ضيفا على فرايبورغ التاسع (30 نقطة). ويخوض هوفنهايم الرابع مباراة قوية على أرض شالكه العاشر.

ويلعب باير ليفركوزن مع ماينتس، ودارمشتات مع اوغسبورغ، وهرتا برلين مع اينتراخت فرانكفورت.

إسبانيا

تشهد المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني ديربي الأندلس المثير بين ريال بيتيس الخامس عشر وضيفه اشبيلية الثالث.

ويخوض اشبيلية، حامل لقب الدوري الأوروبي، أحد أفضل مواسمه في الليغا، وهو فاز 7 مرات في مبارياته التسع الأخيرة.

وفي باقي المباريات، يلعب الافيس مع فالنسيا، وليغانيس مع ديبورتيفو لاكورونيا، وايبار مع ملقة.

فرنسا

يبحث موناكو المتصدر بفارق 3 نقاط عن سان جرمان ونيس، عن تعويض تعادله الاخير على ارض باستيا 1-1، عندما يحل على غانغان التاسع في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وقدم موناكو نفسه بشكل كبير على الساحة الأوروبية منتصف الأسبوع، عندما تقدم على مضيفه مانشستر سيتي الانجليزي 2-1 وكاد يعززه الى 3-1 لولا إهدار هدافه الكولومبي راداميل فالكاو ركلة جزاء، قبل ان يخسر 3-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا.

وكشف لاعبو المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم عن نزعة هجومية رائعة، ذكرت بمباراة سان جرمان مع برشلونة، إذ أفلت سيتي بقيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا من خسارة مؤكدة لولا تسجيل ثلاثة أهداف في غضون 10 دقائق.

وفي باقي المباريات، يلعب انجيه مع باستيا، ونانسي مع تولوز، وليل مع بوردو، ورين مع لوريان.