أقال ليستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي مدربه كلاوديو رانييري من منصبه بعد النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه خلال الموسم الحالي والذي بات مهددا بالهبوط الى الدرجة الاولى.

واصدر النادي بيانا مساء جاء فيه «قاد كلاوديو رانييري النادي الى النصر الاعظم في تاريخه الممتد على مدى 133 عاما الموسم الماضي بتتوجيه بطلا لانجلترا للمرة الاولى. سجله كأنجح مدرب في صفوف ليستر سيتي لا غبار عليه».

وأضاف البيان «لكن النتائج في الدوري المحلي خلال الموسم الحالي وضعت النادي تحت الخطر وقد شعر مجلس ادارة النادي بأن الفريق يحتاج الى تغيير على الرغم من صعوبة هذا القرار».

وتابع «انه القرار الاكثر إيلاما الذي نتخذه منذ انتقال ملكية هذا النادي الى كينغ باور قبل سبع سنوات. لكن يجب ان نأخذ في عين الاعتبار مصلحة النادي على المدى البعيد على حساب الناحية العاطفية الشخصية بغض النظر عن مدى صعوبة هذا القرار».

وعانى ليستر سيتي الذي قلب التوقعات رأسا على عقب بفوزه بالدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي، كثيرا هذا الموسم وتحديدا في الدوري المحلي، حيث فشل في تكرار عروضه الرائعة الموسم الماضي.

وجاء القرار بعد خسارة ليستر أمام اشبيلية الاسباني 1-2 في ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري أبطال أوروبا امس الاربعاء.

وكان رانييري اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

مورينيو: لا يمكن نسيان إنجازك

علق مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو على قرار إقالة رانييري عبر حسابه الشخصي على «انستغرام»: «بطل إنجلترا، وأفضل مدرب في العام يقال، هذه كرة القدم الجديدة، كلاوديو رانييري استمر في الابتسامة.. يا صديقي، لا أحد يمكن أن يمحو التاريخ الذي كتبته».

كلوب: عام غريب فوز ترامب والآن رانييري

أكد مدرب ليفربول يورغن كلوب أنه غير متفاجئ من إقالة كلاوديو رانييري قائلا: «هل أنا متفاجئ من إقالة رانييري؟ لا، سنة غريبة لأنها شهدت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفوز دونالد ترامب برئاسة أميركا، والآن إقالة رانييري». وفي رده على سؤال عن سبب إقالة المدرب الإيطالي قال: «عليكم أن تسألوا ليستر سيتي، لا أعلم ما الذي بإمكانهم قوله، فالمدرب الايطالي شخصية رائعة جدا ورجل لطيف جدا».

صامويل: الإيطالي تعرض للخيانة

شن مارتن صامويل، الكاتب الرياضي بصحيفة «ديلي ميل»، هجوما لاذعا على إدارة ليستر سيتي.

ووصف صامويل، قرار إقالة رانييري، بخسارة لعبة كرة القدم لروحها، مضيفا: «من الصعب علي أن أتخيل قرارا محزنا وكئيبا ومثيرا للشفقة أكثر من قرار إقالة المدرب رانييري». وتابع «ملاك ليستر كانوا مثل الأفاعي بادعائهم أنهم يساندون رانييري فقط، من أجل أن يخونوه الآن، لقد خانوه بعد ذهاب دور ثمن نهائي دوري الأبطال وبعد مباراة استحضر فيها الفريق روح الموسم الماضي للمرة الأولى هذا الموسم».

سكاى سبورتس: مانشيني البديل

ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن ليستر سيتي أجرى اتصالات مع الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني السابق لنادى مان سيتي من أجل تولى المهمة التدريبية للفريق خلفا لمواطنه الإيطالي كلاوديو رانييري.

ويعاني مانشيني حاليا من البطالة منذ أن ترك نادي انتر ميلان في الصيف الماضي وكانت لديه تجربة جيدة في انجلترا حين قاد السيتيزنز للفوز بالدوري الانجليزي الممتاز موسم 2011-2012.