يعتقد البلجيكي ادين هازار نجم تشلسي متصدر الدوري الانجليزي لكرة القدم، ان بعض الاندية تخسر مبارياتها في ملعب «ستامفورد بريدج» حتى قبل صافرة البداية، وهذا ما يخشاه سوانزي سيتي عندما يحل على العاصمة اليوم في المرحلة السادسة والعشرين.

يتصدر تشلسي ترتيب البريمييرليغ بفارق مريح يبلغ 8 نقاط عن مان سيتي الثاني الذي تأجلت قمته مع جاره اللدود مان يونايتد، لانشغال الاخير بنهائي كأس الرابطة الاحد المقبل مع ساوثمبتون.

كما يستعد تشلسي لربع نهائي مسابقة الكأس العريقة عندما يستضيف مان يونايتد في 13 مارس المقبل على ملعبه اللندني، علما بانه سقط في فخ التعادل في مباراته الاخيرة على ارض بيرنلي 1-1، رغم تقدمه بهدف مبكر للاسباني بيدرو رودريغيز.

وكان فوز تشلسي على جاره ارسنال 3-1 الحادي عشر على التوالي على ارضه في مختلف المسابقات، وتعود خسارته الاخيرة امام جماهيره الى 16 سبتمبر الماضي امام ليفربول.

وقال هازار لصحيفة «ايفنينغ ستاندارد»: ان اداء فريق المدرب الايطالي انتونيو كونتي الصلب على ارضه يجعله مرشحا لإحراز اللقب: «نعم، هذا معبر. يصعب على الخصوم القدوم الى هنا والفوز في المباريات».

وتابع لاعب ليل الفرنسي السابق: «هل لدي شعور بأن بعض الاندية تخسر حتى قبل صافرة البداية هنا؟ نحن نلعب افضل من الموسم الماضي، الامر يشبه ما حصل قبل موسمين عندما احرزنا اللقب».

وتوج تشلسي، مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يوتايتد الحالي، بآخر ألقابه الخمسة في موسم 2015.

وتابع: «نعرف انه اذا اردنا احراز اللقب، يجب ان نفوز في معظم مبارياتنا على ارضنا. لن نقول المباريات الـ19 لاننا خسرنا امام ليفربول، بل يجب الفوز في 16 او 17 مباراة».

في المقابل، يعيش سوانسي فترة جيدة بعد بداية كارثية، وذلك بعد قدوم المدرب الجديد بول كليمنت الذي عمل سابقا مدربا مساعدا في تشلسي.

وفاز سوانسي اربع مرات في مبارياته الست الاخيرة.

وفي باقي المباريات، يلعب ايفرتون مع سندرلاند، ووست بروميتش مع بورنموث، وكريستال بالاس مع ميدلزبره، وهال سيتي مع بيرنلي، وواتفورد مع وست هام.

وتأجلت ايضا مباراة ساوثمبتون مع ارسنال الرابع لارتباط الاول بنهائي كأس الرابطة.