قام جواكيم مولينس وهو أحد المساهمين في نادي برشلونة برفع طلب رسمي إلى الاتحاد الإسباني من أجل إعادة النظر في احتساب أربعة كؤوس ملك فاز بها نادي ريال مدريد في الماضي.

وطالب مولينس الاتحاد الإسباني بتجريد ريال مدريد من ألقاب كأس الملك التي حصل عليها أربع مرات بين 1903 و1909.

وكشفت صحيفة «سبورت» الكاتالونية التي حصلت على نسخة من الطلب عن أن جواكيم مولينس يعتمد في طلبه هذا على معيار محدد، ذلك أن الاتحاد الإسباني لا يحتسب أي بطولة لم يكن هو المشرف الرسمي والمباشر عليها وعلى هذا الأساس لم يتم احتساب لقب الدوري الذي فاز به برشلونة سنة 1937 (كان يسمى دوري المديتيرانيو) إبان الحرب الأهلية في إسبانيا، كما لم يتم احتساب ما كان يسمى بكأس رئيس الجمهورية والتي فاز بها نادي ليفانتي في السنة نفسها وللسبب عينه.