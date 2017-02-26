كشفت صحيفة ليكيب عن قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في فرنسا والتي لم تشهد تواجد لاعب كرة قدم في المقدمة.

ونشرت صحيفة آس قائمة الرياضيين الأعلى أجرا والتي تواجد بها نجم ريال مدريد كريم بنزيمة ونجم مان يونايتد بول بوغبا.

وأعتلى القائمة توني باركر لاعب كرة السلة القائمة للعام الرابع على التوالي كأعلى أجر بمبلغ 19.6 مليون كدخل سنوي في عام 2016.

بينما جاء في المركز الثاني نجم «المان» بول بوغبا بمبلغ 18 مليون يورو في عام 2016، وتراجع نجم ريال مدريد كريم بنزيمة إلى المركز الثالث بمبلغ 15.6 مليون يورو بعدما فقد الكثير من صورته الإعلانية بسبب قضية الابتزاز مع ماثيو فالبوينا.

وجاء نجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان في المركز السابع بين قائمة العشر الأوائل بمبلغ 12.3 مليون يورو دخلا سنويا.