يسعى نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة، لمواصلة أرقامه القوية بملعب «فيسنتي كالديرون»، معقل أتلتيكو مدريد، الذي يستضيف مواجهة الفريقين اليوم.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، إن معقل الفريق المدريدي هو المفضل لنيمار، حيث سجل به 4 أهداف خلال 8 مباريات في البطولات المحلية والقارية، أكثر من أي ملعب إسباني لفريق منافس.

وأضافت الصحيفة أن هذا الملعب شهد أيضا أول ظهور لنيمار بقميص البارسا، حيث سجل هدفا في مباراة السوبر الإسباني عام 2013.

ويسعى النجم البرازيلي لمواصلة هذه الأرقام القوية، للمساهمة في حصد 3 نقاط ثمينة للغاية للبارسا في مشوار المنافسة على لقب الدوري الإسباني، وكسر صيامه عن التهديف في آخر مباراتين، علما بأنه سجل 10 أهداف وصنع 15 لزملائه هذا الموسم.