حدد نادي موناكو الفرنسي، سعر لاعبه الشاب كيليان مبابي، بعد تألقه اللافت
للنظر خلال مباراة فريقه أمام مان سيتي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل مبابي هدفا في خسارة فريقه بخماسية مقابل 3 أهداف، كما قدم أداء
مثيرا رغم عمره الذي لم يتجاوز الـ18 عاما. وقالت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية: «اللاعب يعيش حالة من الصخب منذ مباراة السيتي، وتعرض ويلفريد»والد كيليان الذي يتولى شؤونه التعاقدية«لمضايقات هاتفية واتصالات من أرقام غير معروفة».
وتابعت: «المهاجم الشاب يحظى باهتمام كبير من جانب ريال مدريد وأيضا برشلونة، كما لا توجد مفاوضات بين موناكو ووالد كيليان مبابي لتجديد عقده الذي ينتهي في 2019».
وأتمت: «مصادر تؤكد أن إدارة موناكو تضع 60 مليون يورو كسعر أدنى لبيع مبابي، كما أن فاديم فاسيلييف نائب رئيس النادي قد يطلب 10 ملايين إضافية».