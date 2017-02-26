سقط فولفسبورغ امام ضيفه فيردر بريمن 1-2 في افتتاح المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الالماني لكرة القدم.

على ملعب فولكسفاغن ارينا وامام 30 ألف متفرج، افتتح الدولي الالماني سيرج غنابري التسجيل لفيردر بريمن بعد مجهود فردي داخل المنطقة (10)، ثم عزز اللاعب نفسه تقدم الفريق الزائر اثر ركلة حرة من السنغالي لامين سانيه (18) رافعا رصيده الشخصي الى 10 اهداف في البطولة.

ورد فولفسبورغ سريعا مقلصا الفارق بعد ان نفذ دانيال ديدافي ركلة ركنية وتابع الاسباني بورخا مايورال الكرة في الشباك (19).

ولم تتبدل النتيجة في الوقت المتبقي الطويل من زمن اللقاء، فصار رصيد فيردر بريمن 22 نقطة وتقدم مرتبة واحدة الى المركز الرابع عشر بفارق الاهداف خلف فولفسبورغ.

فرنسا

تابع نيس انتفاضته في الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على ضيفه مونبلييه 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين.

وافتتح مونبلييه التسجيل مبكرا عبر ستيف موني في الدقيقة التاسعة، وعادل ميكايل لو بيهان في الدقيقة 68، ثم أضاف اللاعب نفسه هدف الفوز لنيس قبل النهاية بخمس دقائق.

ورفع نيس رصيده الى 59 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف خلف موناكو.

وتراجع باريس سان جرمان حامل اللقب الذي يلتقي مرسيليا اليوم في مباراة قمة، الى المركز الثالث.

وفاز نانت على ضيفه ديجون 3-1.

وسجل ياسين بامو (3) والأرجنتيني اميليانو سالا (59 من ركلة جزاء) والكولومبي فيليبي باردو (79) لنانت، وليو دوبوا (38 خطأ في مرمى فريقه) لديجون.

ورفع نانت رصيده الى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد ديجون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.