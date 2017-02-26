في قمة من العيار الثقيل، يحل برشلونة حامل اللقب وثاني الترتيب على اتلتيكو مدريد الرابع ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويبحث البارسا عن استعادة هيبته بعد خسارته المذلة على ارض باريس سان جرمان الفرنسي 0-4 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، وقد نجح في تحقيق فوز صعب بالجولة الاخيرة على ضيفه ليغانيس 2-1 بهدف قاتل من ركلة جزاء لنجمه الارجنتيني ليونيل ميسي.

وتنفس البلوغرانا الصعداء الاربعاء من دون ان يلعب، بعد خسارة المتصدر ريال مدريد على ارض فالنسيا 1-2، ليتجمد الفارق بينهما عند نقطة واحدة مع مباراة مؤجلة للملكي. وستكون الفرصة متاحة لبرشلونة ليتصدر الترتيب لاول مرة منذ المرحلة الافتتاحية عندما سحق ريال بيتيس 6-2 على ملعب «كامب نو».

وتعرض المدرب لويس انريكي لانتقادات لاذعة بعد خسارة سان جرمان، وتسري تكهنات بشأن عدم تمديد عقده في نهاية الموسم الحالي. كما واجه نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي حصارا خانقا في مباراة سان جرمان، فبدا بعيدا عن مستواه على غرار زملائه.

ويبحث البرغوث الذي سجل 33 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات، عن فوزه الـ 400 مع برشلونة عندما يخوض مباراته الرقم 565 منذ بدايته عام 2004 مع النادي الذي احرز معه 29 لقبا.

ولطالما استمتع ميسي بهز شباك أتلتيكو (26 مرة) مقابل 21 هدفا في مرمى ريال مدريد واشبيلية.

في المقابل، استعاد أتلتيكو هيبته أخيرا، فلم يخسر في آخر 8 مباريات ليصبح على بعد 7 نقاط من ريال، وحقق فوزا صريحا على ارض باير ليفركوزن الألماني 4-2 الثلاثاء في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال.

وأخرج أتلتيكو مدريد غريمه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل ان يرد الفريق الكاتالوني ويقصيه من نصف نهائي مسابقة كأس الملك. في المقابل، يأمل ريال مدريد في ان تناسبه نتيجة مواجهة أتلتيكو وبرشلونة، للابتعاد في الصدارة عندما يحل على فياريال السادس وصاحب أقوى دفاع في الدوري بمباراة قوية بختام المرحلة.



وفوجئ الملكي أمام فالنسيا بهدفين مبكرين للإيطالي سيموني تساتسا في الدقيقة الخامسة والتشيلي فابيان أوريانا في الدقيقة التاسعة.



وبرغم تقليص البرتغالي كريستيانو رونالدو الفارق قبل نهاية الشوط الاول، إلا ان فريق العاصمة فشل في الخروج متعادلا على أقل تقدير.

وجاءت خسارة الريال بعد فوزه على نابولي الإيطالي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها.