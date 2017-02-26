يخوض روما اليوم اختبارا صعبا في ضيافة انتر ميلان في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الايطالي.

وعلى ملعب «جوسيبي مياتزا»، يأمل انتر الذي ودع الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» من دور المجموعات وخرج من ربع النهائي الكأس المحلية على يد لاتسيو، ان يواصل الصحوة التي حققها في المراحل الاخيرة (9 انتصارات وهزيمة واحدة في 10 مباريات) للحفاظ على حظوظه بالمنافسة على المشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل.

ويعول فريق «الافاعي» على عامل الارض لكي يتخطى «الذئاب» الثاني الذي يتقدم عليه بفارق 8 نقاط، الا ان المهمة لن تكون سهلة ضد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي الذي يتواجه الاربعاء المقبل مع جاره اللدود لاتسيو في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكأس المحلية.

ويدرك روما ان الخطأ ممنوع امام انتر لاسيما انه سيواجه نابولي في المرحلة المقبلة. وفي المباريات الاخرى، يلعب باليرمو مع سمبدوريا، وكييفو فيرونا مع بيسكارا، ولاتسيو مع اودينيزي، وجنوى مع بولونيا، وكروتوني مع كالياري، وساسوولو مع ميلان الذي يبدو انه سيغيب مجددا عن الساحة القارية الموسم المقبل كونه يحتل المركز السابع بفارق 10 نقاط عن المركز الثالث الاخير المؤهل الى دوري الابطال.