ذكرت تقارير صحافية إنجليزية، أن نادي آرسنال لن يكون مستعدا لتقديم رواتب ضخمة لنجميه أليكسيس سانشيز ومسعود أوزيل، من أجل تجديد عقديهما.

وينتهي عقدا أوزيل وسانشيز في صيف 2018، إلا أن جهود إدارة الغانرز لم تفلح حتى الآن في إقناعهما بالتجديد.

وقالت صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «من غير المرجح أن ينجح أوزيل وسانشيز، في الحصول على عقود جديدة مع آرسنال برواتب أعلى وفقا لرئيس النادي السير شيبس كيسويك».

وأضافت الصحيفة: «عقود نجمي آرسنال تنتهي في 2018، هما يسعيان للحصول على راتب أسبوعي يصل لـ 250 ألف استرليني، لكن رئيس النادي يعتقد أن الإدارة ستواصل المفاوضات بعقلانية».

وتابعت: «الأخبار الحزينة تتوالى على جماهير آرسنال التي كانت تأمل في أن النادي سيدفع ما يلزم لتأمين بقاء الثنائي في الغانرز».

وعلق السير كيسويك، على تجديد عقدي النجمين قائلا: «مطلوب منا المزيد من العمل في مسألة تجديد عقود اللاعبين، وبدورنا سنقوم بالاستثمار في تجديد عقود اللاعبين بعقلانية».