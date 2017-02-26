قال بول سكولز لاعب وسط إنجلترا السابق إنه يتمنى أن يتولى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الحالي تدريب «الأسود الثلاثة» يوما ما.

وقال سكولز لصحيفة ماركا الرياضية الإسبانية «أتمنى أن يصبح مدربا لإنجلترا يوما ما وينقل طريقة لعبه لنا».

وأبدى سكولز الذي قضى مسيرة طويلة كلاعب في مان يونايتد إعجابه بالطريقة التي يتبعها المدرب الكاتالوني مع المنافس المحلي لفريقه السابق.

ومع ذلك لم يظهر غوارديولا في الكرة الإنجليزية بذات التأثير الذي أحدثه في موسمه الأول مع فريقيه السابقين برشلونة وبايرن ميونيخ حينما توج بلقب الدوري حيث يحتل سيتي المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن تشلسي المتصدر.

وأضاف سكولز «لايزال يمكنه النجاح في إنجلترا يمكنه تطوير الدفاع لأن كل مباراة يخوضها تحت ضغوط لكن الجميع معجبون بالطريقة التي تؤدي بها الأندية التي يدربها».

وأيضا أشاد سكولز أحد اللاعبين المؤثرين في يونايتد بحقبة السير فيرغسون بجوزيه مورينيو المدرب الحالي ليونايتد رغم احتلال الفريق للمركز السادس بالدوري.