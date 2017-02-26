سباليتيوغارسيا يستنكران.. وشيلتون مع إقالته

اعتبر الايطالي كلاوديو رانييري ان «حلمه مات» غداة اقالته من تدريب ليستر سيتي بعد اقل من عام على قيادته لإحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، وسط تضامن واسع معه في أوساط كرة القدم.



وكان فريق «الثعالب» الذي يعاني هذا الموسم من نتائج سيئة وضعته على مقربة من الاندية المهددة بالهبوط للدرجة الاولى، اعلن اقالة المدرب (65 عاما) الذي يقوده منذ العام 2015.وفي اول تعليق له على الاقالة، قال رانييري «حلمي مات».



ويبتعد ليتسر نقطة واحدة عن منطقة الهبوط الى الدرجة الاولى قبل 13 مرحلة من نهاية البطولة، اذ جمع حتى الان 21 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق نقطة عن هال سيتي اول المهددين.وكان رانييري الذي تولى سابقا تدريب تشلسي انضم الى ليستر في 2015، وبات ابرز مدرب في تاريخه بعدما قاده الى الانجاز المحلي الأهم ما دفع النادي الى تمديد عقده اربع سنوات اضافية في اغسطس الماضي حتى 2020.واعتبر رانييري الذي اختير مدرب العام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ان «المغامرة كانت رائعة وسترافقني الى الابد».



وأعربت شخصيات بارزة في عالم الكرة عن تضامنها مع المدرب.- الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: «بالنسبة الي كانت هناك بعض القرارات الغربية في 2016-2017: بريكست (في اشارة الى تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الاوروبي)، و(انتخاب الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ورانييري».



وأضاف «ليست لدي أدنى فكرة لماذا فعل ليستر ذلك»، وقال ان رانييري «شخص مميز في عمله. التقيته عندما زارني في دورتموند (النادي السابق لكلوب) وأجرينا نقاشا جيدا. إنه شخص رائع».ـ اعتبر مدرب روما لوتشانو سباليتي ان اقالة رانييري «فضيحة، إنه امر غير مقبول».واضاف «كان يجب تهنئته. انه من اوجد الانسجام في الفريق وفي غرف تبديل الملابس والذي جعل من الممكن الفوز بالبطولة على حساب مان سيتي ومان يونايتد وتشلسي».



وتابع «اذا كان لديكم القليل من الكرامة، فيجب ان تتقبلوا ذلك حتى الهبوط من دون المس به».ـ اعتبر مدرب مرسيليا الفرنسي رودي غارسيا: ان «هالة» رانييري لن تتغير بعد اقالته، واصفا الخطوة «بالأمر المجنون».في المقابل، اعربت شخصيات اخرى عن تفهمها للقرار، لاسيما ان ليستر يحتل المركز السابع عشر في ترتيب الدوري حاليا.ـ ورأى حارس المرمى الشهير بيتر شيلتون الذي دافع سابقا عن ألوان النادي والمنتخب الانجليزي أن «الهبوط كارثة بالنسبة إلى ليستر، وأعتقد أن المسؤولين في النادي اتخذوا قرارا حكيما. البعض لا يعرفون ماذا يعني ذلك، لكن الهبوط يلوح في الأفق».وأضاف شيلتون الذي أحرز مع ليستر لقب دوري الدرجة الثانية عام 1971، «إذا بقي النادي في الدوري الممتاز فسيقال انهم اتخذوا حقا قرارا صائبا. كثيرون يقولون إنه لا وجود للمشاعر في كرة القدم. انظروا ماذا فعل لهذا النادي لكن أمضى فترة من الموسم كانت كافية لتصحيح الأمور».



خيانة «الملك»كشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عبر موقعها أن بعض لاعبي ليستر سيتي اجتمعوا مع مسؤولي النادي في 4 مناسبات مختلفة لبحث التخلي عن المدرب الإيطالي المقال رانييري.وأضافت الصحيفة أن أول اجتماع عقده اللاعبون كان مع مدير كرة القدم في النادي جون رودكين في ديسمبر الماضي.وكشفت الصحيفة أن من بين اللاعبين المنقلبين على رانييري القائد ويس مورغان والحارس كاسبر شمايكل والمهاجم فاردي.

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