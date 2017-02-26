تخطى تشلسي مفاجآت ضيفه سوانزي سيتي وحصد فوزا مهما بنتيجة 3 ـ 1، أمس على ملعب «ستامفورد بريدج» في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تشيلسي تقدم بهدف فابريجاس في الدقيقة 19 بهدف فابريغاس، ولكن سوانزي أدرك التعادل في الدقيقة 45+2 برأسية يورينتي إلا أن انتفاضة البلوز في الشوط الثاني قادت أبناء المدرب كونتي للفوز بعدما سجل الثنائي الإسباني بيدرو رودريغيز ودييغو كوستا هدفين في الدقيقتين 72 و84.. وعزز تشلسي صدارته للبريمييرليغ برصيد 63 نقطة بعد هذا الفوز بينما تجمد رصيد سوانزي عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.

بايرن يكتسح هامبورغ بـ «الثمانية»

استعرض بايرن ميونيخ بطل المواسم الأربعة الماضية والمتصدر وهز شباك ضيفه هامبورغ المهدد بالهبوط بثمانية اهداف نظيفة في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني.

وتناوب على تسجيل الأهداف التشيلي ارتورو فيدال (17) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (24 من ركلة جزاء و42 و54) والنمساوي دافيد الابا (56) والفرنسي كينغسلي كومان (65 و69) والهولندي اريين روبن (87).

ورفع بايرن رصيده الى 53 نقطة، محتفظا بفارق النقاط الخمس عن لايبزيغ مفاجأة الموسم واقرب منافسيه الذي تغلب بدوره على كولن 3 ـ 1.

واعتاد بايرن ميونيخ افتراس ضيفه هامبورغ، اذ اتخم شباكه بـ 44 هدفا في المباريات السبع الأخيرة (من ضمنها مباراة اليوم) على ملعب اليانز ارينا، وتلقى فيها ثلاثة اهداف فقط.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده الشخصي الى 19 هدفا، وصار شريكا للكمونغولي بيار- ايميريك اوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند.

وحقــق بــــوروسيا دورتموند الثالث فوزا سهلا على مضيفه فرايبورغ 3 ـ 0، رافعا رصيده الى 40 نقطة.

وخسر باير ليفركوزن امام ضيفه ماينتس 2 ـ 0.

كما خسر دارمشتات امام ضيفه اوغسبورغ 2 ـ 1.

فالنسيا يسقط من جديد

تعرض فالنسيا لخسارة جديدة على ارض مضيفه الافيس 1 ـ 2 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني.

ومني فالنسيا بهزيمته الثانية عشرة مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات.

وتوقف رصيد فالنسيا المتعثر هذا الموسم عند 26 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما انتقل الافيس الى العاشر مؤقتا وله 33 نقطة.