أكد اثنان من أبرز لاعبي ليستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أن اللاعبين لا يتحملون مسؤولية إقالة المدير الفني الإيطالي كلاوديو رانييري.

وأكد المهاجم الإنجليزي الدولي جيمي فاردي والحارس كاسبر شمايكل أن المسؤولية لا تقع على عاتق اللاعبين في مسألة إقالة رانييري.

وقال فاردي عبر شبكة «انستغرام» للتواصل الاجتماعي: «هناك تكهنات بأنني متورط في هذه الإقالة، هذا الأمر غير صحيح بالمرة، لا أساس له من الصحة، ومؤلم تماما».

وأضاف «الشيء الوحيد الذي نتحمل الذنب فيه هو أن الفريق لم يحقق الأهداف المرسومة سواء داخل غرفة خلع الملابس أو على الملأ، وسنبذل قصارى جهدنا لمعالجة الأمر». وشدد فاردي على أنه تعهد لرانييري بتوضيح أن اللاعبين لم يجبروه على الرحيل.

وأشار «كلاوديو له دائما مني كل الاحترام، ما حققناه معا وكفريق كان مستحيلا».



وتابع «لقد وضع ثقته في شخصي عندما تخلى الكثيرون عني، ولهذا فأنا أدين له بالجميل إلى الأبد، أتمنى لكلاوديو كل التوفيق في مستقبله، شكرا لك كلاوديو على كل شيء».

من جانبه، أشار شمايكل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إلى أن رحيل رانييري «كان محزنا جدا». وأضاف «لقد حققنا المستحيل معا، إنه رجل راق، لقد جاء وألقى السلام على اللاعبين وشكرهم».

وأوضح «يمكن لك أن تستشف من صوته أن الأمر مؤلم بالنسبة له، كما هو مؤلم بالنسبة للاعبين لعدم ظهورنا بالشكل المناسب من أجل الحفاظ على منصبه».

وتابع شمايكل «بالنظر إلى أدائنا داخل الملعب هذا الموسم، لم نكن رائعين، النتائج لا تكذب».

وأوضح كاسبر أن ملاك النادي يعملون بشكل جماعي، ويتحدثون دائما إلى اللاعبين، ولكن تقارير اجتماعات اللاعبين بالملاك كانت بعيدة عن الحقيقة.



وأضاف «التكهنات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، يمكننا فقط التأثير في الامور داخل الملعب، لم نفعل ذلك».