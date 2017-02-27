انفرد موناكو من جديد بالصدارة بعد فوزه على مضيفه غانغان 2-1 في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وافتتح الدولي الپولندي كميل غليك التسجيل للضيوف (24). وفي الشوط الثاني، سجل فابينيو (ركلة جزاء)، معززا تقدم موناكو (86)، وفي الدقيقة الأخيرة قلص اتيان ديديو الفارق بتسديدة (90).

ورفع موناكو رصيده الى 62 نقطة مبتعدا بفارق 3 نقاط عن نيس الذي فض الشراكة مع باريس سان جرمان بعد فوزه الصعب على ضيفه مونبلييه 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وتجمد رصيد غانغان عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر وانفرد بوردو بالمركز الخامس مؤقتا بعد ان رفع رصيده الى 42 نقطة بفوزه على مضيفه ليل 3-2.

وفاز انجيه الوافد الجديد على ضيفه باستيا 3-0، ويحتل باستيا المركز التاسع عشر قبل الاخير برصيد 23 نقطة وهو مهدد بالهبوط الى الدرجة الثانية.

وتغلب رين على لوريان 1-0، وتعادل نانسي سلبا مع ضيفه تولوز.

إسبانيا

حقق ليغانيس الحديث العهد في دوري النخبة مفاجأة بفوزه الساحق على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 4-0 في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الاسباني، كما فاز ايبار على ضيفه ملقة 3-0.

ألمانيا

اقترب هرتا برلين من فرق المقدمة بفوزه على اينتراخت فرانكفورت 2-0 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الالماني.



سجل هدفي هرتا برلين للبوسني وداد ايبيسيفيتش (52) والتشيكي فلاديمير داريدا (83)، رافعا رصيده الى 37 نقطة في المركز الخامس، في حين تراجع فرانكفورت الى المركز السادس بعد ان تجمد رصيده عند 35 نقطة.