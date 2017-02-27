تقدمت أندية وست هام يونايتد وساوثمبتون وإيفرتون بعروض جادة لضم الحارس الأول في نادي خينت البلجيكي لوفري كالينيتش في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.
الدولي الكرواتي ساعد فريقه على الإطاحة بتوتنهام من الدوري الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي، ولفت الأنظار إليه بقوة في المباراة.
وأكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن إيفرتون الأكثر جدية في تلك المفاوضت، وأبدى استعداده لانفاق مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني لشراء لوفري كالينيتش.
وحضر كشافة إيفرتون وساوثمبتون ووست هام إلى ملعب ويمبلي يوم الخميس الماضي لمراقبة أداء الحارس صاحب الـ 26 عاما، ويقال ان المدرب الهولندي رونالد كومان شدد على إتمام الصفقة في أسرع وقت والاستفادة من رغبة الحارس في تمثيل أحد أندية البريمييرليغ خلال الفترة القادمة.