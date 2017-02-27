أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ على فوز فريقه الكبير 8-0 على ضيفه هامبورغ في «بوندسليغا»، واحتفل بايرن بوصول المدرب المخضرم للمباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، بعدما نصب لاعبوه السيرك للفريق الضيف، ليسجل الفريق البافاري انتصاره الأكبر في البوندسليغا هذا الموسم.

ووصف أنشيلوتي، خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة، أداء فريقه بـ«المثالي»، فيما أشاد بمستوى توماس مولر لاعب الفريق خلال اللقاء، حيث قال «إنه أفضل لاعب على أرض الملعب حتى لو لم ينجح في هز الشباك».



وأضاف أنشيلوتي «كنت أرغب في ان يقدم الفريق مستوى جيدا في المباراة رقم 1000 لي، ولكن لم أكن أتوقع مثل هذا الأداء الرائع»، وتعد هذه أثقل خسارة يتعرض لها هامبورغ في ميونيخ منذ عامين، فيما يعتبر رابع أكبر فوز لبايرن في تاريخه، ويرجع أكبر انتصار لبايرن إلى عام 1971، عندما تغلب 11-1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند.