هاجم وكيل اللاعبين العالمي مينو رايولا بقوة موكله ومهاجم نيس ماريو بالوتيللي على الطرد المتهور الذي بحث عنه خلال مباراة فريقه الأخيرة في الدوري الفرنسي، إذ أكد أنه لا يتحكم أبدا في نفسه وعليهم قص لسانه كي يبتعد قليلا عن المشاكل.

ويبدو أن مينو رايولا قد وجد الحل الحاسم لوضع حد نهائي لتهور موكله الذي سبب له في الكثير من المرات التعرض للطرد خلال المباريات الرسمية لمختلف الأندية التي لعبها.

وقال رايولا في تصريحات لإذاعة «مونتي كارلو» الفرنسية «لقد تحدثت مع ماريو، لقد كان حزينا، فهو يعلم أنه أخطأ وأن كل ما حصل كان بسبب تهوره.



من المهم أن يعترف بذلك، لكن يلزمنا حل نهائي واعتقد أنني وجدته، يجب أن نقص لسانه».

وتابع وكيل أعمال اللاعبين المثير للجدل «للعب كرة القدم، أنت لست بحاجة للسانك. أنا لا أمزح، فهو يدرك جيدا أن ما ارتكبه فادح ولا يملك أية أعذار.



عليه أن يتحسن وإلا سيكون القادم أسوأ».

وتحدث رايولا، في سياق آخر، عن موكله السويدي زلاتان ابراهيموفيتش، قائلا: «باريس سان جرمان في حالة جيدة في الوقت الراهن، لكنه كان أفضل بحضور زلاتان. رحيله خسارة كبيرة للدوري الفرنسي».