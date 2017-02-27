أحرز الكيني ولسون كيبسانغ، حامل الرقم العالمي السابق، المركز الاول في ماراثون طوكيو الدولي امس الاحد، محطما الرقم القياسي للسباق بزمن 2.03.58 س.

وأضاف كيبسانغ، حامل برونزية أولمبياد لندن 2012، ماراثون طوكيو الى لائحته الطويلة التي تضم برلين 2013 حيث حطم الرقم العالمي (2.03.23 س)، لندن 2012 و2014 ونيويورك 2014.

وأراد كيبسانغ الاستفادة من المسار المسطح لاستعادة الرقم العالمي من مواطنه دنيس كيميتو (2.02.57 س)، لكن بعد انطلاقة سريعة انخفض إيقاعه في الكيلومترات الـ 10 الأخيرة.

واحتل العداؤون الكينيون أول ستة مراكز مع جدعون كيبكيتير في المركز الثاني وديكسون تشومبا حامل اللقب سابقا في المركز الثالث.

وتألقت كينيا أيضا في فئة السيدات، بعد تتويج ساره تشيبتشيرشير التي حققت افضل توقيت شخصي مع 2.19.47 س، فأصبحت أول سيدة تنزل تحت عتبة 2.20 س في طوكيو.

وتقدمت بفارق اكثر من دقيقة ونصف الدقيقة عن الاثيوبية برهان ديبابا التي حاولت الفوز في طوكيو مرة ثانية في ثلاث سنوات.