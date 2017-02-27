أصبح غولدن ستايت ووريرز اسرع فريق يتأهل الى الأدوار الاقصائية «بلاي اوف»، بعد فوزه على ضيفه بروكلين نتس متذيل ترتيب الدوري 112-95، في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما حقق هيوستن روكتس رقما قياسيا بتسجيله 22 ثلاثية.

ورفع غولدن ستايت رصيده الى 49 فوزا و9 خسارات في صدارة المنطقة الغربية، فحجز بطاقته الى البلاي اوف في 25 فبراير، محطما رقمه الخاص عندما تأهل الموسم الماضي في 27 فبراير.

وبرغم افتقاده هدافه كيفن دورانت لإصابة في يده اليسرى، حقق غولدن ستايت فوزا سهلا بقيادة الموزع ستيفن كوري (27 نقطة) وكلاي تومسون (24 نقطة).

22 رمية «ثلاثية»

وحقق هيوستن روكتس ثالث المنطقة الغربية رقما قياسيا بتسجيله 22 رمية ثلاثية في سلة ضيفه مينيسوتا تيمبروولفز إذ تغلب عليه 142-130.

وتصدر نجم روكتس جيمس هاردن لائحة المسجلين في فريقه مع 24 نقطة بينها 5 ثلاثيات و10 تمريرات حاسمة.

وسجل ثمانية لاعبين من اصل 10 لروكتس 10 نقاط أو اكثر.

وزرع روكتس 22 ثلاثية من 58 محاولة، وهذه هي المرة الثامنة هذا الموسم يتخطى فيها عتبة الـ20 ثلاثية. وحطم روكتس الرقم القياسي الذي كان بحوزة غولدن ستايت ووريرز في موسم 2015-2016.

وفي كليفلاند، غاب «الملك» ليبرون جيمس بسبب التهاب في حلقه، فخسر فريقه كافالييرز حامل اللقب ومتصدر المنطقة الشرقية أمام ضيفه شيكاغو بولز 117-99.

وهذا الفوز الرابع على التوالي لبولز وقد هزم كليفلاند في مواجهاتهما الثلاث هذا الموسم.

وفي باقي المباريات، فاز ميامي هيت على انديانا بيسرز 113-95، ودالاس مافريكس على نيو اورليانز بيليكانز 96-83، ونيويورك نيكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 110-109، واورلاندو ماجيك على اتلانتا هوكس 105-86، وتشارلوت هورنتس على ساكرامنتو كينغز 99-85.